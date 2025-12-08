На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге наказали захватившего эфир радиостанции иностранца

Иностранца, ворвавшегося на радиостанцию, оштрафовали за дискредитацию ВС России
Shutterstock

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал Нурлана Акинжанова по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов в Telegram-канале.

Мужчину привлекли к административной ответственности и назначили ему штраф в размере 30 тысяч рублей. Акинжанов на судебный процесс не явился, говорится в посте.

До этого пресс-служба городских судов сообщала, что 30 ноября в 20:45 мск Акинжанов захватил эфир радиостанции «Шок» и публично делал заявления, направленные на дискредитацию ВС России.

Радиостанция «Шок» на своей странице в соцсети «ВКонтакте» отмечала, что мужчина ворвался в студию во время прямого эфира, занял место у микрофона и сказал, что это «захват радиостанции».

Как стало известно 78.ru, мужчина, ворвавшийся на радиостанцию, состоит на учете в ПНД и наблюдается у психиатра. Он является гражданином Казахстана. Отмечается, что мужчина грубо оттолкнул ведущего, потребовал предоставить ему эфирное время и угрожал устроить взрыв.

Ранее мужчина с двумя ножами угрожал полицейским в Москве.

