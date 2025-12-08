Три российских аэропорта приостановили работу

В аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Магаса ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

По словам представителя Росавиации, соответствующие меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов.

8 декабря ограничения на прием и выпуск воздушных судов также ввели в аэропорту Астрахани.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

