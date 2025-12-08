Захарова обвинила власти Швеции в поддержке нацизма

Швеция «породила» среди собственных граждан толерантность к возрождению нацизма. Такое мнение в своем Telegram-канале выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на то, что в пригороде Стокгольма Салеме 6 декабря состоялся первый за 15 лет марш ультраправых. В шествии с факелами приняли участие приблизительно 150 человек. Захарова отметила, что Швеция пополнила список стран Европейского союза, в которых разрешаются подобные неонацистские акции.

И хотя премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выступил с осуждением марша и заявил, что его в стране нет места антисемитизму или ксенофобии, факты говорят об обратном, посчитала Захарова. Она призвала власти королевства честно признаться в том, что Стокгольм голосует против резолюции Генеральной ассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом...».

Захарова также напомнила, что Швеция является одним из самых активных политических и экономических спонсоров Украины.

Ранее в МИД России заявили о тенденции прихода к власти на Западе потомков нацистов.