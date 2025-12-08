NYP: в США выпустили три коктейля в честь напившегося енота в магазине

В США магазин, в котором напился енот, выпустил три коктейля в его честь, пишет New York Post.

Вдохновленный происшествием, магазин представил три новых коктейля: Rye Rascal Sour, Trash Panda Old Fashioned и Midnight Gin Fizz. На сайте магазина также были опубликованы отредактированные фотографии енота с каждым из напитков.

Пьяный енот вдохновил и другие маркетинговые инициативы: например, к 92-й годовщине окончания сухого закона в США компания Spirited Virginia опубликовала изображение енота с бутылкой бурбона и шуточное поздравление. Также в продажу поступили футболки с изображением «Ashland Drunk Raccoon» и подписью «Trashed Panda».

Комедиантка Сара Шерман также обыграла происшествие на тв-шоу Weekend Update на SNL, появившись в костюме енота и имитируя пьяного хулигана.

Ранее енот разгромил алкомаркет, выпил и уснул в туалете.