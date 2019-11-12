В Кремле оценили идею встречи Путина и Зеленского
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что без тщательной подготовки встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не принесет пользы, передает ТАСС.
«Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы», — заявил Песков.
Он пояснил, что сейчас Кремль сконцентрирован на подготовке саммита в нормандском формате.
Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
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