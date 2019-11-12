Моралес согласился на политическое убежище в Мексике
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Ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралес принял предложение Мексики и согласился на политическое убежище в этой стране.
Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте мексиканского МИДа.
Глава ведомства Марсело Эбрард заявил, что Мексика пошла на такой шаг из гуманитарных соображений.
В МИДе добавили, что «жизнь и здоровье Моралеса находятся под угрозой» в Боливии.
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