Моралес согласился на политическое убежище в Мексике

Ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралес принял предложение Мексики и согласился на политическое убежище в этой стране.

Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте мексиканского МИДа.

Глава ведомства Марсело Эбрард заявил, что Мексика пошла на такой шаг из гуманитарных соображений.

В МИДе добавили, что «жизнь и здоровье Моралеса находятся под угрозой» в Боливии.

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