Глава фракции «Слуга народа» предсказал досрочный роспуск Рады

Давид Арахамия, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде, высказал мнение, что парламент будет распущен до конца полномочий, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ политика украинском СМИ.

На вопрос журналистов о возможности досрочного роспуска Рады Арахамия ответил, что с вероятность 75% текущий состав украинского парламента не доработает до конца срока.

При этом политик заявил, что его фракция «точно не распадется» в ближайший год.

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