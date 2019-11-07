Кремль не станет проверять заявления Кадырова насчет оскорблений в сети

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает сообщение Би-би-си о высказываниях главы Чечни Рамзана Кадырова поводом для проведения проверки. Об этом сообщает ТАСС.

Он сказал, что не знакомился с оригиналами стенограмм данного заседания правительства Чечни и не читал распечаток заявлений Кадырова.

В связи с этим, считать публикации Би-би-си а первоисточник в этой истории он считает не верным.

Когда у пресс-секретаря поинтересовались о возможности проверок этих заявлений, он сказал, что их не будет.

Песков добавил, что во всех субъектах России действуют правоохранительные органы, которые следят за возможными противоправными действиями и при необходимости пресекают их.

До этого Кадыров предложил наказания для оскорбляющих честь в сети.