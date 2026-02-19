Сегодня весь мир помогает «врагу России», в то время как Москва оснащает себя самостоятельно. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе первого отраслевого окружного форума партии «Единая Россия» «Есть результат!» в Екатеринбурге, передает РИА Новости.

«Мы за очень короткий срок прошли ту дистанцию, которую многие страны пока пройти не могут, причем развитые страны, подчеркиваю. Да, понятно, нашему врагу сейчас помогает весь мир, а мы в одиночку это делаем», — сказал политик.

Несколькими часами ранее Медведев заявил, что украинский президент Владимир Зеленский служит «полезным идиотом» для США, и чем дольше он будет находиться у власти, тем меньше будет становиться территория Украины. По его словам, глава республики обеспокоен недавним интервью посла в Великобритании Валерия Залужного и «пристает» к США по вопросу выборов на Украине.

Накануне зампред Совбеза РФ заявил, что Залужный «начал свою игру», обвинив Зеленского в провале украинского контрнаступления два года назад. Поводом для этого комментария стало интервью экс-главкома ВСУ американскому агентству Associated Press, где он впервые за долгое время допустил явно негативные высказывания в адрес украинского лидера. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Меведев заявил, что Россия достигнет целей специальной военной операции.