В Калининграде осудили пару, которая прикурила от Вечного огня и украла цветы

В Калининграде вынесли приговор осквернившим мемориал у Вечного огня

В Калининграде суд приговорил 25-летнего мужчину и его 20-летнюю знакомую к 240 часам обязательных работ за осквернение мемориального комплекса 1200 гвардейцам. Об этом сообщает СУ СК по Калининградской области.

Инцидент произошел вечером 3 января. Пьяные молодые люди на воинском мемориале пытались прикурить сигарету от чаши Вечного огня, а затем забрали корзину с цветами и скрылись.

Личности злоумышленников установили, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. На следствии они полностью признали вину и возместили ущерб, фигурантам назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ.

До этого в Свердловской области женщина потушила Вечный огонь венком — она подошла к памятнику, взяла искусственный венок, опустила его в огонь и удалилась, когда повалил дым. Теперь ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Севастополе женщина грела ноги на Вечном огне и попалась полиции.
 
