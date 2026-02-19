Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Наука

Впервые раскрыта природа феномена озарений

BMC Psychology: эффект озарения связан со строением белого вещества мозга
Billion Photos/Shutterstock/FOTODOM

Способность находить решение внезапно, с характерным ощущением «Ага!», может быть связана со структурой проводящих путей мозга. К такому выводу пришла международная команда исследователей. Люди, чаще решающие задачи через озарения, имеют менее «жестко организованные» белые волокна в ряде языковых зон левого полушария. Работа опубликована в журнале BMC Psychology.

Феномен озарений давно изучается нейронаукой. В отличие от пошагового аналитического решения, он возникает неожиданно и сопровождается ощущением внезапного понимания. Ранее с помощью фМРТ и ЭЭГ ученые показали, что перед моментом осознания наблюдается характерный всплеск активности в правой височной коре. Однако структурные особенности мозга, предрасполагающие к этому феномену, оставались малоизученными.

«За последние два десятилетия нейронаука подробно описала, что происходит в мозге в момент озарений. Но оставался открытым вопрос: существуют ли стабильные анатомические особенности, которые делают человека более склонным к таким озарениям?» — отметили авторы исследования Карола Сальви из Католического университета Милана и Симоне А. Лучини из Пенсильванского университета.

Ученые сосредоточились на белом веществе — пучках нервных волокон, соединяющих разные области мозга. Для анализа они использовали метод диффузионно-тензорной томографии, позволяющий оценить движение молекул воды вдоль волокон. Показатель фракционной анизотропии отражает степень организованности этих путей: чем он выше, тем более упорядочены и изолированы волокна.

В исследовании участвовали 38 человек. Им предлагали задачи типа Compound Remote Associates: нужно было найти общее слово для трех других (например, «краб», «сосна», «соус» — «яблоко»). После каждого ответа участники указывали, пришли ли они к решению постепенно или внезапно.

Анализ показал парадоксальный результат: у людей с высокой склонностью к озарениям наблюдались более низкие значения фракционной анизотропии в дорсальной языковой сети левого полушария, включая дугообразный и верхний продольный пучки.

По словам авторов, креативность может возникать не из усиления когнитивного контроля, а из его умеренного ослабления. «Когда мозг меньше зафиксирован на очевидных интерпретациях, он способен переструктурировать задачу — а именно это лежит в основе момента «Ага!»», — добавили они.

Ранее была названа простая привычка, снижающая риск деменции почти на 40%.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!