В польском городе голубей будут кормить противозачаточной кукурузой

Власти польского города Кракова намерены бороться с чрезмерной численностью голубей с помощью контрацептивов: пилотная программа гуманного контроля популяции птиц стартует в ближайшее время, сообщается на сайте мэрии.

В рамках проекта в отдельных районах появятся специальные кормушки, куда пернатым будут насыпать кукурузные зерна, обработанные препаратом с противозачаточным действием.

Эффект не будет быстрым, предупредила уполномоченная по защите прав животных Кракова Сабина Янечко. По ее словам, на первом этапе планируется выбрать места с наибольшим скоплением голубей и установить там кормушки с ежедневным дозированием контрацептивного препарата.

Власти подчеркивают, что выбранный способ голубиной контрацепции безопасен для других животных и людей. Его главная цель — оздоровление популяции и решение проблем, связанных с распространением болезней и нехваткой корма.

Представитель фонда защиты животных Dzikusy Salamandry Пшемыслав Баран выступил в поддержку проекта, сообщив, что в организацию ежедневно поступает 20-30 больных или истощенных голубей. По словам ветеринара, переизбыток численности птиц в городе ведет к распространению инфекционных заболеваний и дефициту корма, который вызывает истощение и снижает иммунитет, делая голубей еще более легкой мишенью для болезней.

В России призвали снижать темпы размножения городских голубей, отказавшись от их кормления, заявил сотрудник зоомузея МГУ, кандидат наук, орнитолог Евгений Коблик. По его словам, россиянам следует избегать контакта с голубями, которые являются переносчиками орнитоза, птичьего гриппа и других опасных для человека заболеваний.

Ранее россиянам назвали золотое правило кормления голубей.