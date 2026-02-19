«Мужик сказал — мужик сделал»: ски-альпинист Филиппов о серебре Олимпиады

Российский ски-альпинист Никита Филиппов в Telegram-канале прокомментировал свою завоеванную серебряную медаль в спринте на Олимпийских играх в Италии.

«Ну что, ребята? Мужик сказал — мужик сделал, вот она — медаль. Кто там не верил в меня в прошлом сезоне? Вот так вот делаются вещи. Легендарная тема», — сказал Филиппов.

Филиппов финишировал с результатом 2 минуты 35,55 секунды, заняв второе место в спринте. Олимпийским чемпионом стал испанец Ориоль Кардона Коль, показавший время 2 минуты 34,03 секунды. Бронзовую медаль завоевал француз Тибо Ансельме с результатом 2 минуты 36,34 секунды.

Спортсмен стал первым из россиян, кто поднялся на пьедестал на Олимпиаде-2026. Он также является единственным представителем России в ски-альпинизме на Играх. Этот вид спорта впервые включен в олимпийскую программу.

Ранее Михаил Дегтярев присвоил Филиппову звание заслуженного мастера спорта.