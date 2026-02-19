«Нервишки шалили»: Медведев прокомментировал бегство из РФ творческих натур

Отток кадров после начала специальной военной операции касался в частности людей творческих профессий, у которых «нервишки шалили». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью для радиостанции «Маяк» и платформы «Смотрим».

«В период начала СВО произошел определенный отток кадров <...> в ряде случаев творческих людей, у которых там нервишки расшалились, что называется, ну и каких-то других профессий», — отметил он.

Медведев подчеркнул, что отток россиян за границу касался «не рабочих рук: не инженеров, не конструкторов, не специалистов», поэтому в связи с этим никакого коллапса в стране не произошло и «все работает».

До этого Медведев допустил возвращение западных компаний, которые покинули российский рынок из-за спецоперации. Он подчеркнул, что вернутся только те, кто не будет мешать в России.

Ранее Медведев рассказал, за что сегодня сражаются российские военные.