Андреева не смогла защитить титул победительницы турнира в Дубае

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA 1000 в Дубае, уступив в четвертьфинале шестой ракетке мира Аманде Анисимовой из США.

Встреча продолжалась 2 часа 39 минут и завершилась со счетом 2:6, 7:5, 7:6 (7:4).

В третьем сете при счете 6:5 в свою пользу Андреева не реализовала подачу на матч, после чего уступила на тай-брейке. Россиянка выполнила шесть эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала девять брейк-пойнтов из шестнадцати.

В полуфинале Анисимова встретится с другой американкой Джессикой Пегулой.

Андреева является действующей победительницей турнира в Дубае. Она также — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Андреева расплакалась после поражения на турнире в Дохе.