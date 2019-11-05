Путин назначил посла России в Великобритании

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Президент Российской Федерации Владимир Путин Президент Российской Федерации Владимир Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Келина послом России в Великобритании, передает РИА «Новости».

«Назначить Келина Андрея Владимировича Чрезвычайным и полномочным послом РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в указе.

До этого Келин занимал пост главы Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.

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