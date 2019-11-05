Путин назначил посла России в Великобритании
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Президент России Владимир Путин назначил Андрея Келина послом России в Великобритании, передает РИА «Новости».
«Назначить Келина Андрея Владимировича Чрезвычайным и полномочным послом РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в указе.
До этого Келин занимал пост главы Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.
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