Штайнмайер написал письмо Горбачеву о совместном будущем России и Европы

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер написал письмо бывшему президенту СССР Михаилу Сергеевичу Горбачеву, в котором отметил, что Россия и Европа не должны мириться «с возросшим отчуждением последних лет». Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, письмо было направлено в честь 30-летия со дня падения Берлинской стены.

«Особенно больно видеть нынешнее состояние германо-российских и европейско-российских взаимоотношений», — написал Штайнмайер.

По его словам германского лидера, стороны не должны «терять из виду цель совместного будущего в условиях мира и сотрудничества».

Также он поблагодарил бывшего советского лидера за вклад в объединение ФРГ.

Штайнмайер отметил, что Германия всегда будет признательна Горбачеву за мирное воссоединение.

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