Суд назначил запрет действий обвиняемой в превышении полномочий замглавы Анапы

Суд назначил запрет определенных действий заместителю главы Анапы Наталье Рябоконь, которую обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

«Рассмотрев материалы, суд оставил ходатайство следствия без удовлетворения. Обвиняемой на время следствия избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — говорится в сообщении.

Там отметили, что обвиняемая многократно давала указания руководителям 85 муниципальных образовательных учреждений сотрудничать только с одной конкретной организацией. В результате ее действий бюджет муниципального образования понес ущерб в размере свыше 64,8 млн рублей.

До этого суд в Краснодаре отправил под арест на два месяца заместителя губернатора Андрея Коробку по делу о мошенничестве. Таким образом, экс-чиновник будет под арестом до 6 июня этого года.

Ранее стало известно о стоимости коррупционных активов вице-губернатора Кубани.