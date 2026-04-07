Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Суд назначил запрет действий обвиняемой в превышении полномочий замглавы Анапы

Суд назначил запрет определенных действий заместителю главы Анапы Наталье Рябоконь, которую обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

«Рассмотрев материалы, суд оставил ходатайство следствия без удовлетворения. Обвиняемой на время следствия избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — говорится в сообщении.

Там отметили, что обвиняемая многократно давала указания руководителям 85 муниципальных образовательных учреждений сотрудничать только с одной конкретной организацией. В результате ее действий бюджет муниципального образования понес ущерб в размере свыше 64,8 млн рублей.

До этого суд в Краснодаре отправил под арест на два месяца заместителя губернатора Андрея Коробку по делу о мошенничестве. Таким образом, экс-чиновник будет под арестом до 6 июня этого года.

Ранее стало известно о стоимости коррупционных активов вице-губернатора Кубани.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!