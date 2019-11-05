Москва назвала неприемлемыми планы Вашингтона создать военные базы в Сирии

Замглавы МИД России Сергей Вершинин назвал любые действия США по закреплению незаконного присутствия в Сирии неприемлемыми. Об этом сообщает «Интерфакс».

Дипломат прокомментировал информацию о том, что Вашингтон создает военные базы у нефтяных месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

«Любые действия, мы сейчас не говорим какие, которыми пытаются закрепить незаконное военное присутствие США, являются с нашей точки зрения противоречащими международному праву и неприемлемыми», — сказал Вершинин

Ранее турецкое агентство «Anadolu» сообщило, что новые базы США появятся на месте дислокации 113-й бригады, вторая — в районе аc-Сур.

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