Жена экс-генпрокурора Украины сложила полномочия в Раде
Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Ирина Луценко подала заявление об уходе с поста депутата, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в аппарате парламента.
Жена бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко написала заявление 1 ноября. Причиной оставления депутатского поста было названо состояние здоровья.
Отмечается также, что глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко уведомлен о поданном Луценко заявлении.
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