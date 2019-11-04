Жена экс-генпрокурора Украины сложила полномочия в Раде

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Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Ирина Луценко подала заявление об уходе с поста депутата, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в аппарате парламента.

Жена бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко написала заявление 1 ноября. Причиной оставления депутатского поста было названо состояние здоровья.

Отмечается также, что глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко уведомлен о поданном Луценко заявлении.

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