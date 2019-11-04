В Госдуме отреагировали на заявление о попытках свержения Зеленского

В Госдуме считают, что ряд политиков пытаются использовать процесс разведения сил в Донбассе как повод для лишения власти президента Украины Владимира Зеленского. Об этом считает RT со ссылкой на депутата российского парламента от Крыма Руслана Бальбека.

По мнению парламентария, заявление экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш о попытки свержения Зеленского является «тревожным знаком».

«Ему вменяют в вину все: и обмен пленными, и разведение войск в Донбассе», — сказал Бальбек.

При этом он отметил, что ультраправые радикалы считают действия украинского лидера предательством, но ясно объяснить его «капитуляцию перед странами нормандской четверки» не могут.

Политик уверен, что в случае попыток силового свержения или «быстрого госпереворота» на Украине ничего хорошего ждать не придется.

«Тем, кто греет руки на войне в Донбассе, этот конфликт нужен, как воздух, и они сделают что угодно, только бы он не прекращался», — подчеркнул Бальбек.

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