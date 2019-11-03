Песков объяснил жест Путина с кулаком на просьбу выделить денег

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак «чудесно сформулированная рекомендация». Об этом сообщают РИА «Новости».

Так представитель Путина прокомментировал реакцию российского лидера на просьбу выделить деньги на велодорожку.

31 октября директор одного из калининградских парков сообщил, что планирует построить велодорожку протяженностью 41 километр, уточнив, что стоимость велодорожки оценивается в 451 млн рублей. На что Путин в шутку показал ему кулак. Свой жест российский президент объяснил тем, что часто просьбы начинаются с одних сумм, а заканчиваются другими.

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