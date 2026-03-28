Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Общество

В дагестанском Хасавюрте из-за разлива реки после ливней рухнул железнодорожный мост

Telegram-канал «Корголиев|Обратная связь»

В Дагестане железнодорожный мост рухнул из-за подъема воды в реках на фоне обильных осадков, сообщил в своем Telegram-канале глава города Хасавюрт Корголи Корголиев.

По его словам, в районе разрушенного моста ведется постоянный мониторинг ситуации. Одновременно из-за наполнения русла реки Ярык-Су введены ограничения движения автотранспорта по автомобильным и пешеходным мостам через реку.

Все необходимые службы работают на местах, заверил глава Хасавюрта, призвав горожан к осторожности.

Кроме того, сильные дожди привели к подтоплению электроподстанций и ограничению электроснабжения в 16 районах республики: из-за замыканий на ЛЭП без света остались 132 села в восьми районах. В Махачкале и других населенных пунктах подтоплены отдельные улицы и около двух десятков частных домов.

В ряде районов республики произошло подтопление жилых домов и социальных объектов. В администрации Махачкалы сообщили о введении режима чрезвычайной ситуации, спасатели проводят эвакуацию населения из подтопленных участков. По прогнозу до 29 марта в регионе ожидаются дожди и сильный ветер.

Ранее Камчатка поплыла после мощнейших зимних снегопадов.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
