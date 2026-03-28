В дагестанском Хасавюрте из-за разлива реки после ливней рухнул железнодорожный мост

В Дагестане железнодорожный мост рухнул из-за подъема воды в реках на фоне обильных осадков, сообщил в своем Telegram-канале глава города Хасавюрт Корголи Корголиев.

По его словам, в районе разрушенного моста ведется постоянный мониторинг ситуации. Одновременно из-за наполнения русла реки Ярык-Су введены ограничения движения автотранспорта по автомобильным и пешеходным мостам через реку.

Все необходимые службы работают на местах, заверил глава Хасавюрта, призвав горожан к осторожности.

Кроме того, сильные дожди привели к подтоплению электроподстанций и ограничению электроснабжения в 16 районах республики: из-за замыканий на ЛЭП без света остались 132 села в восьми районах. В Махачкале и других населенных пунктах подтоплены отдельные улицы и около двух десятков частных домов.

В ряде районов республики произошло подтопление жилых домов и социальных объектов. В администрации Махачкалы сообщили о введении режима чрезвычайной ситуации, спасатели проводят эвакуацию населения из подтопленных участков. По прогнозу до 29 марта в регионе ожидаются дожди и сильный ветер.

