Наводнение накрыло Дагестан после мощных ливней

В Махачкале ливнями подтопило около 20 домов
Около 20 частных домов затопило на улице Заречной в Махачкале из-за обильных осадков. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Дагестану в Telegram-канале.

Отмечается, что в настоящее время спасатели проводят подворовые обходы, оказывают помощь местным жителям.

РИА Новости пишет, что дождь в Махачкале идет с вечера 27 марта и сопровождается сильным ветром.

Местные жители рассказали, что вода зашла в дома, а машины с трудом проезжают по залитым водой дорогам. Помимо Махачкалы, затопило улицы в Дербенте, Дагестанских Огнях.

По данным «Дагэнерго», обильные ливни привели к технологическим нарушениям на энергетических объектах. Отключения света зафиксировали в Махачкале и 14 районах Дагестана. В восстановлении электроснабжения в настоящее время задействованы 46 бригад, 138 специалистов и 47 единиц спецтехники, рассказали в компании.

Ранее сообщалось, что электричество пропало в более 130 населенных пунктах Дагестана.

 
