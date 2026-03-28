Трамп заявил об атаке Ирана на «самый большой авианосец в мире»

Трамп: ВС Ирана сразу с 17 направлений атаковали американский авианосец
Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Ирана атаковали американский авианосец сразу с 17 направлений, заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления на форуме в Майами. Фрагмент его речи опубликовало издание «Страна.ua».

По словам главы государства, ударам подвергся «самый большой авианосец в мире». Когда это произошло, хозяин Белого дома не уточнил. Он лишь рассказал, что ночью с места происшествия каждые 32 секунды взлетали самолеты, что свидетельствовало о большой проблеме.

«Они были здесь, они были там. Мы бежали, спасая свои жизни. Все было кончено», — описал происходившее Трамп.

Крупнейшим авианосцем в мире считается USS Gerald R. Ford. 12 марта сообщалось, что на судне произошел пожар. В Тегеране заявляли, что американские военнослужащие якобы сами подожгли авианосец, чтобы не участвовать в операции против Исламской Республики.

Огонь на судне тушили более 30 часов. После пожара экипажу USS Gerald R. Ford приказали покинуть зону боевых действий с Ираном и отправиться на ремонт. Авианосец прибыл в бухту Суда на греческом острове Крит.

26 марта президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что конфликт на Ближнем Востоке будет урегулирован в ближайшие три-четыре.

Ранее иранские войска выпустили ракеты по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln.

 
