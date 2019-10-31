Болтон отказался добровольно приходить на дачу показаний по импичменту Трампу

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Экс-советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон отказался приходить в конгресс и давать показания по расследованию для импичмента лидера. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на адвоката Болтона Чарльза Купера.

По его словам, Болтон не придет в конгресс на добровольной основе. Он не хочет соглашаться на этот вызов, пояснил адвокат Болтана.

Однако Болтон ждет официальную повестку и готов ее получить.

Стоит отметить, что Трампу захотели объявить импичмент из-за его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Некий информатор, который слышал их разговор, заявил, что глава США давил на лидера Украины и хотел заставить проводить расследование против его политического соперника Джо Байдена.

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