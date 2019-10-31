Путин переживает из-за массового исхода христиан с Ближнего Востока

Российский президент Владимир Путин заявил, что обеспокоен тем, что христиане испытывают трудности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, российская сторона и он со слезами на глазах смотрят на ситуацию на Ближнем Востоке. Особенно беспокоит массовый исход христиан, однако страна старается стабилизировать их положение и принести в регион мир.

Путин напомнил, что Россия до этого помогала бороться со злом. В частности, с терроризмом.

«Это убийства, насилие, грабежи. Исход христиан с Ближнего Востока, причем массовый. Это не может нас не беспокоить», — признался Путин.

После своей речи глава российского государства обратился к священникам попросил их дать оценку ситуации, придумать как Россия может еще помочь и поддержать христиан.

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