Булыкин рассказал, сможет ли «Реал» отыграться в ответном матче с «Баварией»

Знаменитый отечественный футболист Дмитрий Булыкин, бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо», нижегородской «Волги», бельгийского «Андерлехта», немецких «Фортуны» и «Байера» из Леверкузена, голландских «АДО Ден Хаг», «Твенте» и «Аякса», а также сборной России, ныне занимающийся политикой, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что мадридский «Реал» вполне может отыграться на выезде в четвертьфинальном противостоянии Лиги чемпионов против немецкой «Баварии» из Мюнхена после домашнего поражения со счетом 1:2.

«Реал» — вполне возможно. В первой игре он не забил два-три момента, которые должен был, и поэтому минимально проиграл», — считает Булыкин.

«Реал» уступил «Баварии» на «Сантьяго Бернабеу» пропустил в конце первого тайма от Луиса Диаса и в начале второго от Гарри Кейна, после чего Килиан Мбаппе отыграл один мяч. Ответная встреча пройдет в Мюнхене. При этом «королевский клуб» еще ни разу не проходил в Лиге чемпионов дальше в двухматчевом противостоянии после домашнего поражения в первой встрече.

