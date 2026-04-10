На Кубке мира по самбо в Ереване женщины дебютируют в соревнованиях среди слепых

Женщины дебютируют в соревнованиях среди слепых на Кубке мира по самбо

В Ереване с 11 по 12 апреля пройдет Кубок мира по самбо. Спортсмены выступят в соревнованиях по спортивному самбо, боевому самбо. Турнир станет первым рейтинговым турниром календаря Международной федерации самбо (ФИАС) в 2026 году, что повлияет на распределение мест в ходе жеребьевки Чемпионата мира.

Кубок мира станет первым международным турниром по самбо слепых среди женщин.

«Для нас большая честь видеть, как самбо слепых выходит на новый уровень - теперь не только мужчины, но и женщины с нарушениями зрения смогут побороться за награды главных стартов. Уверен, их пример вдохновит тысячи людей во всем мире и сподвигнет к занятиям самбо», — заявил президент ФИАС Василий Шестаков.

Дисциплина самбо слепых дебютировала на Чемпионате мира по самбо-2024 в Астане (Казахстан), где мужчины соревновались в трех весовых категориях. Год спустя формат повторился на Чемпионате мира в Бишкеке.

В 2025 году Международная федерация самбо получила признание от Международного паралимпийского комитета.

Ранее в Москве представили новый вид самбо.