«Нептуны» ВСУ разрушили дома в Брянской области. Что это за ракеты и чем еще Украина бьет по России

Украина атаковала Брянскую область управляемыми ракетами большой дальности «Нептун». Их удалось сбить, но обломки полностью уничтожили четыре жилых дома, еще 15 получили повреждения. Что известно о «Нептунах», сложно ли их сбивать и чем еще ВСУ атакуют российские регионы — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

10 апреля Брянская область подверглась ударам украинских ракет Р-360 «Нептун». В результате четыре жилых дома были уничтожены полностью, а еще 15 строений получили повреждения. Ранена мирная жительница. Как рассказал губернатор области Александр Богомаз, ракеты были сбиты средствами противовоздушной обороны, разрушения нанесли обломки снарядов.

Что это за ракета?

Р-360 «Нептун» — дозвуковая крылатая ракета корабельного, воздушного и наземного базирования. Она предназначена для поражения кораблей водоизмещением до 5 тыс. тонн и наземных целей. Ракета разработана киевским конструкторским бюро «Луч» на основе советской ракеты Х-35.

Основные тактико-технические характеристики «Нептуна»: длина ракеты — 5,5 м; масса боевой — до 350 кг; радиус боевого применения, по заявлениям украинского разработчика, — до 1000 км, но есть основания полагать, что эта характеристика сильно завышена; скорость полета — 0,8–0,85 М; двигатель — двухконтурный турбореактивный типа МС-400. Серийное производство Р-360 организовано на Харьковском авиационном заводе и предприятии «Мотор-Сич» в Запорожье.

Ракета ВСУ «Нептун» Офис Президента Украины

Одна из модификаций Р-360 — РК360Л «Довгий Нептун» (Long Neptun, «Длинный Нептун»). Считается, что именно это изделие обладает большой дальностью полета.

Как сбивать?

За последнее время обстрелы российских объектов с помощью этих ракет значительно участились. Однако как цель «Нептун» не представляет большой сложности для зенитных ракетных систем и комплексов .

И хотя Р-360 осуществляет полет на предельно малых высотах, ее крейсерская скорость относительно невелика, и ракета обладает большой эффективной поверхностью рассеивания (ЭПР). При правильно организованном зенитном ракетном прикрытии большинство этих изделий поражается огнем ЗРК/ЗРС. Так, ЗРК «Панцирь» и «Бук» успешно уничтожают ракеты «Нептун».

Чем еще бьют по территории России?

Однако долевое участие «Нептунов» в обстрелах российской территории сравнительно невелико. Вооруженные силы Украины для ударов по объектам инфраструктуры и Вооруженных сил РФ в основном используют самые разнообразные беспилотные летательные аппараты самолетного типа (UB120W, ARES P1000, Cargo, Batyar, FP-1, Jupiter Hunter-4 и др.), среди которых следует выделить беспилотник «Лютый» . Все остальные украинские дроны во многом повторяют его характеристики.

БЛА АН-196 «Лютый» — ударный беспилотный летательный аппарат самолетного типа, специально спроектированный для ударов по объектам на территории противника. Длина «Лютого» — 4,4 м, размах крыла — 6,7 м. Аппарат оснащен двухцилиндровым двигателем внутреннего сгорания Hirth F-23 (Германия) мощностью 50 л. с. Крейсерская скорость «Лютого» — 150 км/час. Дальность полета — более 1000 км. Вес боевой части — 50 кг. Система наведения — инерциальная с коррекцией по спутниковой связи. Стоимость БЛА — около $200 тыс.

«Лютый» — достаточно тяжелая цель для огневых средств ПВО. Аппарат в условиях радиомолчания осуществляет полет на предельно малых высотах, порой используя для этого русла рек. Его эффективная поверхность рассеивания очень мала, так как дрон создан на основе композитных материалов и радиоволны отражаются разве что от двигателя и металлических ребер жесткости аппарата. Однако несмотря на это, некоторые экипажи российских вертолетов за один боевой вылет могут уничтожить до 50 беспилотников самолетного типа, в том числе и «Лютых».

Чем отвечать?

Тем не менее есть все основания полагать, что самое радикальное средство борьбы с украинскими БЛА — удары по пунктам высших звеньев государственного и военного управления Украины. Более того, эти удары должны быть исключительно персонифицированы. Подписал боевой приказ об организации удара по объектам в России — получил «Искандер» в свой кабинет, утвердил план налета — по адресу подписанта прилетел «Калибр-ПЛ», разработал высотно-временной график удара — сугубо по личности автора пришелся удар КРВБ Х-555.

Только подобный подход позволит сократить налеты на российскую территорию до нуля, и причем в достаточно короткое время. Никакого другого средства образумить представителей военно-политического руководства Украины, похоже, не существует.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).