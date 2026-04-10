Тренер СКА обморозил ноги в Норильске

Сергей Гунеев/РИА Новости

Главный тренер СКА Игорь Ларионов получил обморожение ног после прогулки по Норильску. Его слова передает «Матч ТВ».

«В три часа утра я вышел на прогулку. Хотел посмотреть город. Честно говоря, я думал, что у меня какая‑то аллергия на ногах после необычной еды, которая была на ужине. Оказалось, что это небольшое обморожение. Пришлось зайти в душ, чтобы это все ушло», — сказал Ларионов.

В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина СКА уступил московскому ЦСКА.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.

Ранее магнитогорский «Металлург» обыграл нижегородское «Торпедо» на старте серии Кубка Гагарина.

 
