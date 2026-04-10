Бронзовый призер чемпионата мира рассказала. кто из фигуристов ее впечатлил в текущем сезоне

Фигуристка Погорилая: Гуменник показал себя в наилучшей форме
Amanda Perobelli/Reuters

Бронзовый призер чемпионата мира Анна Погорилая заявила, что в текущем сезоне ее впечатлил Петр Гуменник, передает «Матч ТВ».

«Все‑таки я отдам предпочтение Гуменнику, хотя мне очень нравится следить и за мальчиками на международных турнирах. Но в этом сезоне Петр Гуменник показал себя в наилучшей форме», — сказала Погорилая.

Петр Гуменник на Олимпиаде набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах. При этом Олимпиада в Италии стала вторым международным стартом, куда были допущены российские фигуристы — для того, чтобы отобраться на Игры Гуменник и Аделия Петросян выступили на квалификационном турнире в Пекине.

Ранее выступление Гуменника на Олимпиаде было названо лучшим моментом сезона.

 
