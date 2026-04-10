Сын Байдена влез в долги и сбежал из США

Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер Байден покинул страну на фоне заявлений о задолженности в размере $17 млн. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на судебный документ.

По данным издания, на Хантера подал в суд его бывший адвокат Барри Коберн из юридической фирмы Winston & Strawn LLP.

В иске утверждается, что ответчик не оплатил счета на сумму, «существенно превышающую $50 тыс.». Также в документе говорится, что «мистер Байден живет за границей» и не может оплачивать юридические счета.

Сам Хантер в 2024 году признавался, что задолжал $17 млн.

1 декабря 2024 года Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына. В заявлении американский лидер подчеркнул, что с начала своего президентского срока он не вмешивался в работу министерства юстиции, но считает судебное преследование сына избирательным и политически мотивированным.

В 2018 году Хантер купил револьвер Colt Cobra 38 Special, указав в документах, что не употребляет наркотики. Однако он находился в зависимости с 2015-го по 2019 год, о чем писал в мемуарах и рассказывал публично. По американским законам, лица с наркотической зависимостью не имеют права владеть оружием. По уголовному делу о незаконном хранении оружия Байдену-младшему грозило до 25 лет тюрьмы.

Еще одно дело касалось неуплаты налогов. С 2016-го по 2019 год Хантер задолжал налоговым органам $1,4 млн. Прокуратура утверждала, что вместо оплаты долгов он тратил деньги на роскошный образ жизни. Несмотря на погашение задолженности, Байдену-младшему грозило до 17 лет тюрьмы.

Ранее в Британии заявили, что мать ребенка Хантера Байдена добивается его ареста.