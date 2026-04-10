СМИ сообщили о неожиданном ударе Ирана по Украине

Ближневосточный вооруженный конфликт негативно сказался на положении украинских аграриев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

«Стоимость топлива почти удвоилась с тех пор, как американо-израильские удары по Ирану привели к беспрецедентным перебоям в поставках энергоносителей», — говорится в материале.

Агентство подчеркивает, что украинские фермерские хозяйства практически лишены возможностей компенсировать возросшие расходы на импорт топлива и удобрений.

По словам источника, необходимо уже сейчас формировать запасы горючего для проведения уборочной кампании. Неспособность собрать урожай грозит катастрофическими последствиями, уверен он.

По данным Financial Times, иранские власти готовы возобновить пропуск нефтяных танкеров через Ормузский пролив, но при условии взимания пошлины в размере $1 за каждый баррель перевозимой нефти. В ответ на это президент США Дональд Трамп выразил готовность взять на себя контроль над взиманием платы за проход судов, нежели допустить это со стороны Ирана. Как заявили в Белом доме, предложение Трампа будет детально рассмотрено в течение ближайших двух недель.

Обострение ситуации вокруг Ирана привело к фактическому перекрытию Ормузского пролива – важнейшего логистического коридора для поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировые рынки. Эта ситуация уже оказала негативное влияние на объемы экспорта и добычи нефти в регионе. В результате блокировки пролива в большинстве стран мира зафиксирован рост цен на топливо.

