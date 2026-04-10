Клишас оценил повышение зарплаты иностранным специалистам

Повышение минимальной зарплаты для высококвалифицированных иностранцев является попыткой защиты внутреннего рынка труда. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Андрей Клишас на «Радио Спутник».

Клишас отметил, что на позиции с зарплатой 250–500 тыс. рублей легко найдутся специалисты и в России, а если в стране не смогут подобрать специалиста такой же квалификации, тогда можно пригласить иностранца, но это «будет дорого». С такой позиции работодатели будут подходить к выбору специалистов «более штучно», а не нанимать сотни гастарбайтеров, сказал сенатор.

Законопроект о повышении минимальной зарплаты для высококвалифицированных иностранцев был внесен в Госдуму в феврале, он прошел первое чтение. Авторы законопроекта предлагают увеличить минимальный порог для иностранцев почти втрое — с 250 тыс. рублей до 717 тыс. рублей в месяц.

