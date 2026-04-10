Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Клишас оценил повышение зарплаты иностранным специалистам

Клишас назвал повышение минимальной зарплаты иностранцев защитой рынка труда
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Повышение минимальной зарплаты для высококвалифицированных иностранцев является попыткой защиты внутреннего рынка труда. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Андрей Клишас на «Радио Спутник».

«Это еще и попытка защитить внутренний рынок труда», — сказал он.

Клишас отметил, что на позиции с зарплатой 250–500 тыс. рублей легко найдутся специалисты и в России, а если в стране не смогут подобрать специалиста такой же квалификации, тогда можно пригласить иностранца, но это «будет дорого». С такой позиции работодатели будут подходить к выбору специалистов «более штучно», а не нанимать сотни гастарбайтеров, сказал сенатор.

Законопроект о повышении минимальной зарплаты для высококвалифицированных иностранцев был внесен в Госдуму в феврале, он прошел первое чтение. Авторы законопроекта предлагают увеличить минимальный порог для иностранцев почти втрое — с 250 тыс. рублей до 717 тыс. рублей в месяц.

Ранее эксперты объявили о конце зарплатной гонки в России.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!