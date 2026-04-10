Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп заявил об отсутствии у Ирана козырей в переговорах

Alex Brandon/Reuters

Иран ошибочно полагает, что обладает значительными аргументами в мирных переговорах с США, в то время как его единственным рычагом давления является контроль над стратегически важным Ормузским проливом. Таким мнением поделился президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Иранцы, похоже, не понимают, что у них нет никаких козырей, кроме краткосрочного шантажа всего мира с помощью международных водных путей», — отметил глава Белого дома.

Трамп также выразил мнение, что в настоящее время единственной целью Ирана является продолжение переговорного процесса.

10 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс отправился с визитом в Пакистан, чтобы провести переговоры, направленные на прекращение вооруженного конфликта в Иране и разрешение кризисной ситуации, сложившейся в области судоходства через Ормузский пролив. Перед вылетом он выразил оптимизм относительно успеха своей миссии и заявил о намерении «налаживать контакт» с Тегераном. В Иране подчеркнули, что для начала каких-либо переговоров необходимо выполнить как минимум два предварительно согласованных условия: установление режима прекращения огня в Ливане и разморозка иранских активов.

Ранее в Иране обвинили США в нарушении условия перемирия.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!