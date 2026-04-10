Трамп заявил об отсутствии у Ирана козырей в переговорах

Трамп: Иран не понимает, что у него нет козырей, кроме Ормузского пролива

Иран ошибочно полагает, что обладает значительными аргументами в мирных переговорах с США, в то время как его единственным рычагом давления является контроль над стратегически важным Ормузским проливом. Таким мнением поделился президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Иранцы, похоже, не понимают, что у них нет никаких козырей, кроме краткосрочного шантажа всего мира с помощью международных водных путей», — отметил глава Белого дома.

Трамп также выразил мнение, что в настоящее время единственной целью Ирана является продолжение переговорного процесса.

10 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс отправился с визитом в Пакистан, чтобы провести переговоры, направленные на прекращение вооруженного конфликта в Иране и разрешение кризисной ситуации, сложившейся в области судоходства через Ормузский пролив. Перед вылетом он выразил оптимизм относительно успеха своей миссии и заявил о намерении «налаживать контакт» с Тегераном. В Иране подчеркнули, что для начала каких-либо переговоров необходимо выполнить как минимум два предварительно согласованных условия: установление режима прекращения огня в Ливане и разморозка иранских активов.

Ранее в Иране обвинили США в нарушении условия перемирия.