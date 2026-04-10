Назван единственный способ для «Спартака» спасти сезон

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов заявил, что команда должна выиграть Кубок России, чтобы спасти сезон, передает «Советский спорт».

«Для них единственный способ спасти сезон — выиграть Кубок. В чемпионате ясно, что они никуда не доползут, третье место могут занять, но для «Спартака» это не результат. А Кубок — трофей, и сезон уже можно считать хорошим», — сказал Шикунов.

8 апреля «Спартак» обыграл «Зенит» в полуфинале Пути регионов Кубка России. Матч прошел в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершился в основное время со счетом 0:0. Победитель определился в серии послематчевых пенальти, где «Спартак» установил победный счет — 7:6.

Перед началом серии пенальти главный тренер «Спартака» заменил вратаря: вместо Александра Максименко на поле вышел Илья Помазун. Он отразил удары Андрея Мостового и Даниила Кондакова.

