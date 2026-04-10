Пять человек пострадали в Белгородской области после атак ВСУ

В результате атак со стороны украинских вооруженных сил на Белгородский и Грайворонский районы Белгородской области ранения получили пятеро гражданских. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в канале на платформе МАХ.

«Во время атак со стороны ВСУ ранены пять мирных жителей. В Грайвороне в результате атаки FPV-дрона на коммерческий объект у одного мужчины травма грудной клетки, у другого — множественные осколочные ранения ног. Бойцы самообороны доставили их в Грайворонскую ЦРБ. По оценке медиков, один из пострадавших в тяжелом состоянии», — написал Гладков.

Губернатор также добавил, что в селе Головчино Грайворонского района еще двое мужчин получили осколочные ранения в результате удара дрона по автомобилю. Один из раненых направлен бригадой скорой помощи в городскую больницу №2 Белгорода. Второму пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Кроме того, в Белгородском районе, вблизи села Красный Октябрь, мужчина получил осколочные ранения лица, шеи, руки и ноги в результате атаки FPV-дрона на его автомобиль. После оказания первичной медицинской помощи в Краснооктябрьской амбулатории, пострадавшего планируется направить для дальнейшего лечения в областную клиническую больницу.

Ранее дроны атаковали Шебекинский округ Белгородской области, где пострадали семь человек.

 
