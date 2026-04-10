В Мьянме пропала без вести россиянка

Россиянка приехала в Мьянму по приглашению на работу и пропала без вести. Об этом сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом российского посольства в Янгоне Дмитрий Борисов.

По его словам, в августе 2025 года дипведомство получило обращение об оказании помощи гражданке России 1999 года рождения. По словам заявителей, девушка приехала в Мьянму по приглашению на работу, однако ее обманом вывезли в Шанскую национальную область, которая расположена на границе с Таиландом, Лаосом и Китаем.

Посольство направило запрос властям Мьянмы. В ответ в МИД страны сообщил, что девушка прибыла в Янгон из Бангкока в августе 2024 года, однако данных о ее выезде из Мьянмы нет. Также не зафиксировано ее пребывание в гостиницах Шанской области.

В настоящее время местные правоохранители и общественные организации продолжают поиски россиянки. Российское посольство держит ситуацию на контроле и поддерживает постоянный контакт с властями республики по данному вопросу, отметил Борисов.

В октябре 2025 года россиянку, которую незаконно вывезли из Таиланда в Мьянму, вернули в Бангкок и передали российским дипломатам. Как рассказал посол РФ в Таиланде Евгений Томихин, девушке обещали работу моделью, которая на деле оказалась рабством в мошенническом кол-центре. После прибытия в королевство россиянку вывезли в Мьянму, где она должна была «разводить» людей на деньги.

Ранее в Мьянме войска освободили кол-центр с тысячами мошенников-рабов.