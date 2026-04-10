Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

В Мьянме пропала без вести россиянка

РИА: посольство России ищет пропавшую без вести в Мьянме россиянку
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россиянка приехала в Мьянму по приглашению на работу и пропала без вести. Об этом сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом российского посольства в Янгоне Дмитрий Борисов.

По его словам, в августе 2025 года дипведомство получило обращение об оказании помощи гражданке России 1999 года рождения. По словам заявителей, девушка приехала в Мьянму по приглашению на работу, однако ее обманом вывезли в Шанскую национальную область, которая расположена на границе с Таиландом, Лаосом и Китаем.

Посольство направило запрос властям Мьянмы. В ответ в МИД страны сообщил, что девушка прибыла в Янгон из Бангкока в августе 2024 года, однако данных о ее выезде из Мьянмы нет. Также не зафиксировано ее пребывание в гостиницах Шанской области.

В настоящее время местные правоохранители и общественные организации продолжают поиски россиянки. Российское посольство держит ситуацию на контроле и поддерживает постоянный контакт с властями республики по данному вопросу, отметил Борисов.

В октябре 2025 года россиянку, которую незаконно вывезли из Таиланда в Мьянму, вернули в Бангкок и передали российским дипломатам. Как рассказал посол РФ в Таиланде Евгений Томихин, девушке обещали работу моделью, которая на деле оказалась рабством в мошенническом кол-центре. После прибытия в королевство россиянку вывезли в Мьянму, где она должна была «разводить» людей на деньги. Как люди попадают в такие кол-центры и как работают там — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Мьянме войска освободили кол-центр с тысячами мошенников-рабов.

 
Теперь вы знаете
Будут ли платить пенсии, кто придумал биткоин и как исчезают банки. Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!