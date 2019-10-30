Венгрия наложила вето на заявления НАТО по Украине

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Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине. Причиной такого решения стало нарушение прав венгерского национального меньшинства на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

Венгерский министр заявил, что послы стран НАТО собирались принять совместное заявление по Украине. Однако из-за того, что Украина не изменила своей политики в отношении венгерских национальных меньшинств, представитель Венгрии был вынужден наложить вето.

Сийярто также сообщил, что Украина отвергла предложения Венгрии, выполнения которых требовалось для соответствия страны стандартам НАТО.

По словам министра, Будапешт не намерен жертвовать судьбами этнических венгров на Украине из-за геополитических интересов.

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