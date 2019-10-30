В МИД назвали условия для проведения саммита в «нормандском формате»

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Обсуждение конкретных дат саммита в «нормандском формате» начнется после верификации ОБСЕ отвода сил в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД России Андрея Руденко.

Представитель ведомства опасается, что добровольческие националистические батальоны будут препятствовать этому процессу.

Кроме того, по словам Руденко, отвод сил должен быть верифицирован ОБСЕ, лишь после этого могут начаться переговоры о датах саммита в «нормандском формате».

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