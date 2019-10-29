Россия подтвердила полное выполнение российско-турецкого меморандума

Все задачи, прописанные в меморандуме России и Турции по Сирии, были выполнены российской стороной в полной мере. Об этом рассказал РИА «Новости» глава Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

Отмечается, что документ между странами был подписан 22 октября по итогу многочасового общения президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана. Меморандум содержит десять пунктов. Его подготовкой занимались главы МИДов России и Турции — Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.

По словам Боренкова, российские военные патрулируют участки в Сирии. Также были выставлены на границе с Турцией 84 заставы. Кроме того, на 30 км от линии с турецкими силами были отведены 68 отрядов самообороны курдов.

«Российской стороной в полном объеме выполнены мероприятия», — заключил Боренков.

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