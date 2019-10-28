Палата представителей впервые проголосует по резолюции об импичменте Трампа
Палата представителей США проведет голосование по формализующей процесс импичмента в отношении президента США Дональда Трампа резолюции. Об этом сообщает The Washington Post.
Отмечается, что такое голосование пройдет впервые с момента выдвижения предложения о проведении импичмента главы Белого дома. Оно состоится в четверг, 31 октября.
Уточняется, что эти действия необходимы для формализации процедур следующей фазы расследования в рамках импичмента президента США.
Представители демократической партии добавили, что результаты голосования позволят обеспечить «прозрачность» и представить ясный план по продолжению расследования.
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