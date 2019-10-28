Премьер-министр Украины посетил КПП в Донбассе

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил контрольно-пропускной пункт «Новотроицкое» на линии соприкосновения в Донецкой области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Гончарук вместе с правительственной делегацией прибыл на контрольно-пропускной пункт въезда/выезда (КПВВ). Он осмотрел пропускной пункт и пообщался с людьми, пересекающими линию разграничения.

Также премьер-министр обсудил с пограничниками проблемные вопросы, в том числе важность отсрочки нормы относительно пересечения КПВВ детьми по заграничным паспортам. Уточняется, что эти изменения вступят в силу с 28 ноября.

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