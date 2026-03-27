Полураздетую трехлетнюю девочку нашли на улице в российском городе

В Воронежской области трехлетняя девочка оказалась на улице из-за пьющей матери
В Лисках Воронежской области местные жители нашли на улице трехлетнюю девочку в одних колготках и футболке. Об этом стало известно «Вести Воронеж».

Инцидент произошел 21 марта. Прохожие обратили внимание на полураздетого ребенка, идущего по дороге на улице Красной. Девочка звала маму и старшую сестру, однако никого из взрослых рядом не было. Тогда на место вызвали полицию.

Правоохранители нашли мать ребенка и установили, что в тот день она оставила дочь с пьющими друзьями, а сама куда-то ушла. Сама женщина, как сообщается, также злоупотребляет алкоголем и ведет аморальный образ жизни.

Ее сожитель попытался забрать девочку еще до приезда полиции, но свидетели отказались отдать ему малышку. По словам соседей, отца сестер и бывшего партнера женщины не стало около года назад, только его присутствие якобы сдерживало ее от запоев.

«Страшно было за ребенка. Она могла попасть под машину, на нее могли напасть бездомные собаки. Кроме того, у нас есть болота», — переживают горожане.

В итоге мать ребенка привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Она пообещала бросить пить и заняться воспитанием дочек, а пока сотрудники ПДН наносят семье регулярные визиты.

Ранее в Омской области ребенок остался дома один и выпал из окна.

 
