Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

«Дорогие услуги и переход на наличку»: раскрыты риски введения налога на СБП

Mladen Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Введение налога на банковские операции приведет к тому, что услуги банков подорожают. Это не благотворительные организации, поэтому лишние издержки они просто переложат на потребителей, а сами граждане в будущем перейдут на наличный расчет, предупредил в беседе с НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

Он пояснил, что прибыль финансовых организаций состоит из процентных доходов и доходов от банковских операций. НДС могут ввести на вторую часть, которая в среднем составляет от 40 до 60% в общей массе доходов.

«Если для этих операций будет введен НДС, это отразится на конечном потребителе. Банк – это не благотворительная организация, он максимизирует прибыль, поэтому все дополнительные издержки будут переложены на потребителя», — подчеркнул Нечаев.

Сами банковские карты не приносят существенного дохода, так как чаще выдаются бесплатно, поэтому НДС повысит цены на услуги, но не так критично, считает эксперт. А вот налог на остальные банковские услуги крайне плохо скажется на ситуации – если транзакции и переводы станут платными, то, по сути, услуги подорожают на 22%, объяснил экс-министр. По его словам, это заставит россиян перейти на наличные расчеты, что уже часто наблюдается в магазинах.

«Я недавно покупал себе новый компьютер, почти все фирмы предлагают за наличные купить или картой, но дороже. Поэтому такое решение станет дополнительным стимулом инфляции, станет ударом по бизнесу и частным клиентам», — заключил Нечаев.

Напомним, накануне статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил, что Минфин РФ пока не намерен дополнительно облагать НДС банковские операции. Он добавил, что решение о необходимости корректировки условий операций по Системе быстрых платежей (СБП) будет приниматься осенью.

Ранее в России заявили о риске запрета наличных денег.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!