«Дорогие услуги и переход на наличку»: раскрыты риски введения налога на СБП

Введение налога на банковские операции приведет к тому, что услуги банков подорожают. Это не благотворительные организации, поэтому лишние издержки они просто переложат на потребителей, а сами граждане в будущем перейдут на наличный расчет, предупредил в беседе с НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

Он пояснил, что прибыль финансовых организаций состоит из процентных доходов и доходов от банковских операций. НДС могут ввести на вторую часть, которая в среднем составляет от 40 до 60% в общей массе доходов.

«Если для этих операций будет введен НДС, это отразится на конечном потребителе. Банк – это не благотворительная организация, он максимизирует прибыль, поэтому все дополнительные издержки будут переложены на потребителя», — подчеркнул Нечаев.

Сами банковские карты не приносят существенного дохода, так как чаще выдаются бесплатно, поэтому НДС повысит цены на услуги, но не так критично, считает эксперт. А вот налог на остальные банковские услуги крайне плохо скажется на ситуации – если транзакции и переводы станут платными, то, по сути, услуги подорожают на 22%, объяснил экс-министр. По его словам, это заставит россиян перейти на наличные расчеты, что уже часто наблюдается в магазинах.

«Я недавно покупал себе новый компьютер, почти все фирмы предлагают за наличные купить или картой, но дороже. Поэтому такое решение станет дополнительным стимулом инфляции, станет ударом по бизнесу и частным клиентам», — заключил Нечаев.

Напомним, накануне статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил, что Минфин РФ пока не намерен дополнительно облагать НДС банковские операции. Он добавил, что решение о необходимости корректировки условий операций по Системе быстрых платежей (СБП) будет приниматься осенью.

