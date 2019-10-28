Лавров рассказал о «визитной карточке» дипломатии Примакова
Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о роли в ближневосточных делах политического деятеля Евгения Примакова и о «визитной карточке» его дипломатического стиля, передает РИА «Новости».
По его словам, Примаков «блестяще разбирался» в делах Ближнего Востока, и лучше других понимал всю опасность геополитической инженерии по демократизации данного региона без учета его местной специфики.
Он добавил, что визитной карточкой дипломатического стиля политика была его способность расположить к себе собеседников, и не только единомышленника, но и оппонента. Все эти качества снискали огромное уважение у зарубежных лидеров и коллег.
В настоящее время, по мнению Лаврова, философия Примакова сохраняет свою актуальность.
Он добавил, что визитной карточкой дипломатического стиля политика была его способность расположить к себе собеседников, и не только единомышленника, но и оппонента. Все эти качества снискали огромное уважение у зарубежных лидеров и коллег.
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