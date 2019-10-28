Экс-замглавы разведки России назвал Грету Тунберг союзником

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Грета Тунберг во время акции протеста в Гамбурге, март 2019 года Грета Тунберг во время акции протеста в Гамбурге, март 2019 года
Грета Тунберг во время акции протеста в Гамбурге, март 2019 года
Morris Mac Matzen/Reuters

Бывший замглавы разведки России Вячаслав Трубников в ходе выступления в институте ИМЭМО по случаю 90-летия Евгения Примакова назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг «нашим союзником», передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я вижу в ней нашего союзника», — сказал Трубников противопоставив Тунберг президенту США Дональду Трампу, который не интересуется вопросами экологии.

Трубников отметил, что Примаков, возглавляя разведку, был озабочен в том числе вопросами экологии.

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