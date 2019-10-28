Пелоси возмутилась, что Трамп уведомил РФ о ликвидации аль-Багдади раньше конгресса

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Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси выразила возмущение, что американский лидер Дональд Трамп уведомил Россию о ликвидации лидера «Исламского государства» (организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади сразу же. Об этом говорится в сообщении на сайте спикера.

Она пожаловалась, что от конгресса информацию об операции какое-то время скрывали.

Пелоси добавила, что ликвидация аль-Багдади не означает конец ИГ.

Она отметила, что в регионе осталось множество сторонников группировки, которые продолжают распространять идеи террористов.

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