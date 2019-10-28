Трамп скрыл от конгресса факт операции против аль-Багдади
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Американский лидер Дональд Трамп признал, что намеренно не стал сообщать конгрессу о проведении операции по ликвидации главы «Исламского государства» (организация запрещена в России)Абу Бакра аль-Багдади, передает РИА «Новости».
По словам Трампа, таким образом он хотел избежать утечек и не допустить срыва операции.
«В Вашингтоне столько утечек, сколько я никогда не видал», — сказал Трамп.
Реакция конгресса на признание президента пока не приводится.
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